(Görüntülü) Giresun'daki operasyonda uzman çavuş şehit oldu

Muhammet KAÇAR GİRESUN- () GİRESUN'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe (24), ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Öncebe, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Öncebe'nin olaydan önce bölgede çektirdiği son fotoğrafını, 'Ölüm alnımıza yazılan ne büyü ne de bir kurşundur, canımızı alan sevda ve aşk yeminimiz var vatan uğruna ölmeye' sözleriyle sosyal medyada paylaştığı görüldü. Olay, dün gece Doğankent ilçe kırsalında meydana geldi. Gümüşhane'de, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori'de bulunan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildi. Operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlara katılan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe, ormanlık alana gitti. Mevziye dönüşe geçtiği sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan zırhlı araçtaki askerler, termal kamera ile ormanlık alandaki hareketliliği fark etti, bölgeyi anında ateş altına aldı. Uzman Çavuş Öncebe, isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalesi burada yapılan Öncebe, sevk edildiği Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olay sonrası Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da bölgedeki askeri yetkililerden bilgi aldı. SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin olaydan önce bölgede çektirdiği son fotoğrafıyla sosyal medyada yaptığı, 'Ölüm alnımıza yazılan ne büyü ne de bir kurşundur, canımızı alan sevda ve aşk yeminimiz var vatan uğruna ölmeye' paylaşımı ile yürekleri burktu. 3 yıl önce göreve başladığı öğrenilen Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin askeri birliğe katılmadan önce arkadaşları ve ailesi tarafından kendisi için memleketi Gaziantep'in Araban ilçesi Emirhaydar Mahallesi'nde düzenlenen eğlencede eline kına yakıldığı görüldü. Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenazesi Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda basına kapalı düzenlenecek törenin ardından memleketi Gaziantep'in Araban ilçesine gönderilecek.