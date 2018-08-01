(Görüntülü) Giresun'da yaşlı adamın gözaltına alınırken ölümüne müfettiş incelemesi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - GİRESUN'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca başlatılan idari soruşturmalar kapsamında görevlendirilen 3 müfettiş, Giresun'a gelerek, çalışma başlattı. Giresun'da, 23 Temmuz Pazartesi günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y., açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. MÜFETTİŞLER GİRESUN'DA Olayla ilgili İçişleri ve Sağlık bakanlıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevlendirilen 3 müfettiş, Giresun'a geldi. Bakanlık müfettişleri, polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y.’nin ifadelerine başvurup, tanıkları dinleyerek, görüntü kayıtlarını izleyecek. Hazırlanacak raporların ardından ihmali tespit edilen sorumlular hakkında idari yaptırım kararlarının uygulanacağı öğrenildi.