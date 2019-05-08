(Görüntülü) Giresun'da müdahale edilemeyen orman yangını yayılıyor (3) - AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
08 Mayıs 2019 Çarşamba 02:17
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