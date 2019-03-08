Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

(Görüntülü) Giresun'da halkı sokağa döken taciz şüphelisi tutuklandı

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, iddiaya göre cezaevi firarisi olan M.B.'nin sözlü tacizine uğrayıp, ardından darbedilen E.A. (19) adlı genç kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sokağa dökülen ilçe sakinlerince linç edilmek...

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, iddiaya göre cezaevi firarisi olan M.B.'nin sözlü tacizine uğrayıp, ardından darbedilen E.A. (19) adlı genç kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sokağa dökülen ilçe sakinlerince linç edilmek istenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eynesil ilçesi Aralık köyünde dün akşam saatlerinde dershaneden çıkıp, evine giden E.A., iddiaya göre yolda, M.B.'nin sözlü tacizine uğradı. Ardından E.A.'yı sürükleyerek, darbeden şüpheli, kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin alt geçitte sıkıştırdığı şüpheli, yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yaralanan E.A. ise Giresun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şüpheli M.B., sorgusunun ardından Görele Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sosyal medyadan olayı duyanlar ise adliye önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. 

TUTUKLANDI, KALABALIK DAĞILDI

Genç kızı sözlü taciz ve darp ettikten sonra kaçmaya çalıştığı iddia edilen şüpheliye tepki gösteren grup, uzun süre Görele Adliyesi önünde bekledi. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheli, gece yarısından sonra bekleyenlerin sayısının azalması ile saat 02.30 sıralarında adliyenin bodrum katından zırhlı polis aracına konulup cezaevine gönderildi. Adliye önünde bekleyenler bir süre sonra dağıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328