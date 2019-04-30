(Görüntülü) Genç kızları 'sevgili' tuzağıyla fuhşa zorladığı iddia edilen 5 kişiye gözaltı
MERSİN'de sevgili oldukları genç kızlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 erkekle, onlara yardım ettiği öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro...
30 Nisan 2019 Salı 12:51
MERSİN'de sevgili oldukları genç kızlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 erkekle, onlara yardım ettiği öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 erkeğin gönül ilişkisi kurdukları genç kızlara zorla fuhuş yaptırdığının, 2 kadının da onlara yardımcı olduğu iddiası üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla A.E., İ.K., M.G., Y.H. ve T.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden, erkek şüpheli Y.H. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.