(Görüntülü) Genç kızları 'sevgili' tuzağıyla fuhşa zorladığı iddia edilen 5 kişiye gözaltı

MERSİN'de sevgili oldukları genç kızlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 erkekle, onlara yardım ettiği öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 erkeğin gönül ilişkisi kurdukları genç kızlara zorla fuhuş yaptırdığının, 2 kadının da onlara yardımcı olduğu iddiası üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla A.E., İ.K., M.G., Y.H. ve T.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden, erkek şüpheli Y.H. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.