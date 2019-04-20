(Görüntülü) Gelinini tabancayla vurarak öldürdü

MALATYA’nın Akçadağ ilçesinde Ömer A., iddiaya göre husumetli olduğu gelini Şeynur A.'yı (31) tabancayla vurarak öldürdü.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Şeynur A., yolda yürürken Ömer A. ile karşılaştı. İddiaya göre husumetli olan ikiliden Ömer A., yanında bulunan tabancayı çıkararak, Şeynur A.'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şeynur A. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şeynur A., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şeynur A., hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Şeynur A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Diğer yandan, Şeynur A.'nın eşi uzman çavuş Gökhan A.'nın 2016 yılında Hakkari’de PKK’lı teröristlerce şehit edildiği öğrenildi.



Polis, Ömer A.'nın olayda kullandığı tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.