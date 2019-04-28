(Görüntülü) Gelin almada maganda kurşunuyla vuruldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, gelin alma sırasında havaya ateş eden Engin Y., tutukluk yapan tabancayla doldur boşalt yaparken, Mehmet Gül'ü bacağından vurdu. Yaralanan Gül, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Jandarma, olay sonrası kaçan Engin Y.'yi arıyor. Olay, öğle saatlerinde, Düzce'ye bağlı Eminaçma köyünde meydana geldi. Kızevine düğün konvoyu ile gelen Engin Y., gelin evden çıkmaya başladığında tabanca ile havaya ateş etmeye başladı. Tabancası tutukluk yapan Engin Y., yere doğru tutarak doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah ateş alınca Engin Y.'nin yanındaki Mehmet Gül, sağ bacağından vurularak, yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekibi, ilk müdahalede bulunduğu Gül'ü ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Gül, tedaviye alınırken, jandarma, olay sonrası kaçan Engin Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.