(Görüntülü) Gece kulübündeki cinayette uzman çavuşa müebbet ve 12,5 yıl hapsi istemi

ERZURUM Palandöken'deki bir gece kulübü sahibini çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren, otel odasının penceresinden olayı izleyen Kasımpaşa Spor Kulubü masörü Samim Şahan'ı da yaralayan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Kumsar (46) hakkında müebbet ve 12,5 yıl hapis cezası istendi.



Olay, 27 Ekim 2018 gecesi Palandöken Dağı'ndaki bir barda meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Hakan Kumsar, iddiaya göre, mesai arkadaşlarıyla kent merkezinde bir süre alkol aldı. Ardından da Palandöken'deki bir gece kulübüne gitti. Kumsar, giriş ücreti olarak kişi başı 30 TL olmak üzere toplam 150 TL ödeme yapıp, arkadaşlarıyla içeri girdi. İddiaya göre, alkol fiyatlarını yüksek bulan Hakan Kumsar, 4 arkadaşını da alıp, gece kulübünden çıkmak istedi. Ardından da giriş ücreti karşılığ verilen fişleri görevlinin yüzüne fırlatıp, küfür etti.



Bağrışmalar üzerine kapıya gelen mekan sahipleri ile çalışanlar, gruba müdahale etmek istedi. Dışarıya çıkarılmak istenen Hakan Kumsar, tabancasını çekip, ateş etti. Kurşun kapı önünde duran iş yeri sahiplerinden Sinan Ağyürek'in (34) başına isabet etti. Dışarı çıktığında da ateş etmeye devam eden Kumsar'ın tabancasından çıkan kurşun, bir otelin 4'üncü katındaki odasının penceresinden olayları izleyen Samim Şahan'ı (41) yaraladı. Erzurumspor maçı için kente gelen Kasımpaşa Spor Kulubü'nün masörü olan Şahan ile Sinan Ağyürek, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan Ağyürek, doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra araçlarına binerek kaçan Kumsar ile beraberindeki uzman çavuşlar, yakalanarak gözaltına alındı. Hakan Kumsar tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, mala zarar verme, basit yaralama, silahla tehdit' suçlarından da 12,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



YARGILANMASINA BAŞLANDI



Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Hakan Kumsar duruşmaya, tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katıldı. Arkadaşlarıyla mekana gittiğinde "Bu tür mekanlara silahla girilmez, herkes kendi tabancasını arabaya koysun ve kilitlesin" dediğini söyleyen Hakan Kumsar, şunları söyledi:



"İçecek siparişi verdik. Garson yaklaşık beş dakika sonra elinde tepsiyle girdi. 'Fiyatı ne kadar?' diye sordum. 700 lira olduğunu söyledi. 'Bu kadar olmaz' dedim. O da bana sert bir üslupla 'Burada böyle işinize geliyorsa' dedi, gitti. Biz de kalktık, çıkışta fiş paralarını sorduk. Ben fişi alıp, masaya attım. O sırada olayın heyecanıyla 'lanet olsun' dedim ancak küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Biri, kapıyı kapattı ve çıkışımızı engelledi. Arka taraftan bize yumruklar inmeye başladı. Aracıma gittim. Kapıyı açtığımda tekrardan gayriihtiyari mekanın kapısına geldim ve kalabalık bir grubun dışarı çıktığını görünce beylik tabancamı korkuyla elime almış bulundum. 'Gelmeyin' diye kendilerini uyardım. Mekanın kapısına kadar girmiş bulundum. Biri kapıyı kapatmaya çalıştı. Elim silahla kapının arasında kaldı. Mesleğimin verdiği ehemmiyetle, son çare olarak, havaya bir el ateş edersem kalabalık silahın sesiyle eyleminden vazgeçer, dedim. Silahı tam havaya kaldırdığım sırada, bel hizasındaydı zaten, tabancanın patladığını ve hedefi kaldırmadan elimin tetiğe gittiğini fark ettim. Silah sesi duyulduğunda gerek karşı taraf gerek biz araca binmiş olduk."



İş yeri sahiplerinden Emrullah Teymuroğlu ise garsonun olay günü yanına gelerek, sanık Hakan Kumsar ile yanındakilerin alkol fiyatlarını yüksek bulduklarını söylediğini anlatarak, "'Dışarı çıkartın' dedim. Sanık ve yanındakiler, bar çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Sanık çıkarken, küfürlü konuşarak, giriş parasının iadesini istedi. Kabul etmedik. Hatta sanığa tokat attım. Sanık aracına yöneldi, elinde silahla tekrar bar giriş kapısına geldi. İçeri girmeye çalıştı, kapıyı tuttuk ancak engelleyemedik. Silahı doğrulttu, 'sizi öldüreyim mi lan' tarzında tehdit ve küfür etti. Bunun üzerine kapıyı örttük, maktül de kapı önündeydi. Sanık aracın yanına gittiğinde kapıya doğru bir el ateş etti. Bu sırada maktul yaralandı. Maktul yaralanınca sanığın peşinden dışarı çıktım. Onların aracına yöneldim. Bu kez sanık 4-5 el daha ateş etmiştir" dedi.



Mahkeme heyeti, Hakan Kumsar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



