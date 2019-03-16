(Görüntülü) Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (1)
GAZİANTEP'te kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziantep- Kilis karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Kilis'e...
16 Mart 2019 Cumartesi 15:26
GAZİANTEP'te kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziantep- Kilis karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Kilis'e yolcu taşıyan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi.
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