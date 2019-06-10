(Görüntülü) Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı...
10 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Namık Kemal Mahallesi’nde bir otomobilde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis düzenlediği operasyonla otomobildeki M.A.K., H.A.T., A.T., Y.K., ve İ.Ç.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada satışa hazır olan 7 paket metamfetamin ile 2 paket bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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