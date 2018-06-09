(Görüntülü) Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Mücahit YOLCU- GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonlarda 26 kilo 210 gram esrar, 60 kök hintkeneviri, 240.7 gram eroin, 43 gram metamfetamin ve bir miktar kokain ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik İbni Sina ve Yeşilkent mahallelerinde operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 26 kilo 210 gram esrar, 60 kök hintkeneviri, 62.5 gram eroin, 8.8 gram metamfetamin, bir miktar kokain, ruhsatsız 4 tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 21 bin 850 lira ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkez Amirliği ve Merveşehir Mehmet Erdemoğlu Polis Merkez Amirliği'ne bağlı narkotim ekipleri ise Onat Kutlar Mahallesi'nde S.Ş.'nin evinde arama yaptı. Aramada 75.2 gram eroin, 34.2 gram metanfetamin, çok sayıda kilitli şeffaf poşet ve rulo halinde folyo ele geçirilirken, S.Ş. gözaltına alındı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Akdere Parkı civarında kovalamayla yakaladıkları İ.H.A.'nın üst aramasında 103 gram eroin ele geçirdi. Eroine el konulurken yaşı 18'den küçük olduğu belirlenen İ.H.A. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ