(Görüntülü) Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AT 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak...
09 Haziran 2019 Pazar 15:50
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AT 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.
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