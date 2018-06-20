Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

(Görüntülü) Gaziantep'te terör operasyonu: 12 gözaltı

GAZİANTEP'te, 24 Haziran seçimlerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde...

GAZİANTEP'te, 24 Haziran seçimlerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Çevik Kuvvet, İstihbarat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bomba imha uzmanlarıyla birlikte kent merkezi ile Nizip ve Nurdağı ilçelerinde, belirlenen çok sayıda adrese insansız hava aracı destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle terör örgütü adına provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda PKK/KCK ve TKP/ML terör örgütleri içerikli 4 yasak kitap ve dergi, 2 PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen malzemeler ile çok sayıda dijital materyallere de el konuldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325