Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmeden dere yatağında yüzerek, serinlemeye çalışıyor. İslahiye'de hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşması, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise İddilli Mahallesi'nden geçen ve akıntı olan İddilli Deresi'nde boğulma tehlikesine aldırış etmeden yüzerek, serinlemeye çalıştı.
(Görüntülü) Gaziantep'te tehlikeli serinlik
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmeden dere yatağında yüzerek, serinlemeye çalışıyor. İslahiye'de hava sıcaklığının...
10 Haziran 2019 Pazartesi 12:08
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