Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

(Görüntülü) Gaziantep'te, tefecilik operasyonund 5 tutuklama

GAZİANTEP'te, tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptığı...

GAZİANTEP'te, tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında kimliğini belirlediği 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 9 ev ve 6 iş yerine yapılan baskınlarda, mağdurlara ait çok sayıda tapu, senet ve evrak ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.