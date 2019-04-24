Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, tatlıcıda, ocağa tavada konulan yağın parlaması sonucu yangın çıktı. Dükkanı saran alevler, itfaiye görevlilerince söndürüldü. İncilipınar Mahallesi'ndeki tatlıcıda, öğle saatlerinde, ocağa tavada konulan yağın parlamasıyla yangın çıktı. İçerideki malzemeler, tutuşurken, dükkanı alevler sardı. Kendilerini dışarı atan çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
(Görüntülü) Gaziantep'te, tatlıcıda yangın
Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, tatlıcıda, ocağa tavada konulan yağın parlaması sonucu yangın çıktı. Dükkanı saran alevler, itfaiye görevlilerince söndürüldü. İncilipınar Mahallesi'ndeki tatlıcıda, öğle saatlerinde,...
24 Nisan 2019 Çarşamba 14:08
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