GAZİANTEP'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
(Görüntülü) Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı 1 şehit, 1 yaralı (1)
GAZİANTEP'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
09 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
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