(Görüntülü) Gaziantep'te kaçak içki operasyonu
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 547 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak içki...
16 Şubat 2019 Cumartesi 14:18
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 547 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak içki sürülmek istendiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kaçak içki bulunduğunu saptadığı bir depoya savcılık kararıyla baskın düzenledi. Baskında 547 şişe kaçak içki ele geçirilirken, ismi açıklanmayan depo sahibi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan sorgulandığı belirtildi.
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