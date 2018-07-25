Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP- GAZİANTEP'te, bir hafta içerisinde 3 evden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasıyla kimliği saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1-7 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte 3 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. 6 cep telefonu, 3 yüzük, 1 küpe, 1 kol saati ile 100 lira para çalınan evlerde parmak izi alan polis, evlerin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin daha önce de aynı suçtan birçok kaydı bulunan U.C. olduğu belirlendi. Adresi belirlenen ve gözaltına alınan U.C., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü) Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP- GAZİANTEP'te, bir hafta içerisinde 3 evden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasıyla kimliği saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1-7 Temmuz...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:29
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