TUTUKLANDILAR Gaziantep'te 2 kişiyi bıçakla yaralayıp telefon ve parasını gasp eden, bir kişinin de tehditle montunu çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yargılama sonunda mahkeme heyeti; sanıklar M.Ö.K., H.K., U.K. ve O.O.K.'yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.
(Görüntülü) Gaziantep'te, bıçaklı gasp şüphelileri yakalandı
TUTUKLANDILAR Gaziantep'te 2 kişiyi bıçakla yaralayıp telefon ve parasını gasp eden, bir kişinin de tehditle montunu çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yargılama...
06 Aralık 2018 Perşembe 16:10
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