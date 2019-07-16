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(Görüntülü) Gaziantep'te acil serviste ‘menejit’ karantinası

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yüksek ateş şikayeti ile Devlet Hastanesi'ne götürülen 72 yaşındaki Ö.Y., menenjit hastalığı şüphesiyle Gaziantep’e sevk edildi. Hastanın sevkinin ardından Acil Servis karantinaya alındı. İlçeye...

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yüksek ateş şikayeti ile Devlet Hastanesi'ne götürülen 72 yaşındaki Ö.Y., menenjit hastalığı şüphesiyle Gaziantep’e sevk edildi. Hastanın sevkinin ardından Acil Servis karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi’nde oturan Ö.Y. akşam saatlerinde yakınları tarafından yüksek ateş şikayeti ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Ö.Y. menenjit  şüphesiyle Gaziantep Doktor Ersin Aslan Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın sevkinin ardında Acil Servis'te tedavi gören hastalar dışarıya veya diğer servislere alınırken, acil servis karantinaya alındı.

Görevli personel maske takarak koruyucu kıyafetler giyerken, tedavi için gelen hastalara karantina uygulandığı söylendi. Bazı hastalar menenjit karantinası nedeniyle hastaneye girmeden geri dönerken, bazı hastalar ise riske rağmen tedavi olmak için acil servise girdi. 

Acil servis ile diğer servislerin ilişkileri kesilirken, serviste mikroba karşı dezenfekte çalışmaları başladı. 

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