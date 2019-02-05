(Görüntülü) Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan damat adliyede (2)

TUTUKLANDI



Gaziantep'te, miras anlaşmazlığı yüzünden kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını tabancayla vurarak öldüren, eşi ile diğer baldızını da yaralayan Ertan Daşdelen, tutuklanarak cezaevine konuldu.



EŞİ MİRASI İSTEMEDİĞİ İÇİN KATLİAM YAPTIĞI İDDİASI



Ailenin yakınları, Ertan Daşdelen'in cinayetleri eşi Sultan Daşdelen'in babasından kalan mirastaki payından vazgeçmesi nedeniyle işlediğini öne sürdü. İddiaya göre; Ertan Daşdelen'in 1 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden kayınpederi Mahmut Şahin'den kalan miras, 4'ü kız 7 kardeş arasında eşit olarak paylaştırıldı. Daha sonra ise kız kardeşler, kendilerine düşen payların 3 erkek kardeşe dağıtılmasını isteyerek, haklarından vazgeçti. Bu duruma sinirlenen Ertan Daşdelen ile eşi ve eşinin ailesi arasında tartışma yaşandı. Sultan Daşdelen de 3 ay önce çocuğunu yanına alarak, annesinin evine yerleşti. Sultan Daşdelen'in kardeşleri, tartışmaların sona ermesi için enişteleri Ertan Daşdelen'e 500 bin TL teklif etti. Ancak Ertan Daşdelen, parayı kabul etmeyerek eşine kalan mirasın tamamını istedi. Olumsuz yanıt alınca da olayı gerçekleştirdi.



CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ



Bu arada olayda yaşamını yitiren Daşdelen'in kayınvalidesi Özden Şahin, eşinin amcası Bayram Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi. Ölenlerin yakınları, tabutların başında gözyaşına boğuldu. Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.