Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

(Görüntülü) Gaziantep merkezli 5 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 4 gözaltı (2)

GAZİANTEP merkezli 5 ilde yapılan operasyon kapsamında 266 parçalanmış ve 39 da parçalanmak üzere olan, toplamda 305 otomobili çaldığından şüphelenilen 4 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'na bağlı ekipler,...

GAZİANTEP merkezli 5 ilde yapılan operasyon kapsamında 266 parçalanmış ve 39 da parçalanmak üzere olan, toplamda 305 otomobili çaldığından şüphelenilen 4 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'na bağlı ekipler, ağır kazalı araçların motor ve şase numaralarını, değiştirerek satmaya çalışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin ağır kazalı araçların motor ve şase numaralarını İstanbul başta olmak üzere büyük illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şase numaralarıyla değiştirdiği, sonra da bu araçları farklı illerde sattığı tespit edildi. Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı bulunan 4 çete üyesinin adresine ulaştı. Polis Gaziantep, İstanbul, Hatay, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek C.Ö., Ü.S., A.G. ve M.Y.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemelere ise el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki sorgulanmalarının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328