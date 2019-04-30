(Görüntülü) Gaziantep Barosu'ndan avukat cinayetine tepki

GAZİANTEP Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar, dün Aksaray'da avukat İbrahim Ergen'in öldürülmesini protesto etti.



Gaziantep Adliyesi önünde avukatların şiddete maruz kalmasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya avukatlar ile katılan Baro Başkanı Bektaş Şarklı, "Bugün burada meslektaşımız Avukat İbrahim Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsünde olduğumuz kadar, bu vahşi ve akıl almaz saldırıların son bulmasını istiyoruz. 120 bin avukat olarak büyük bir kaygı ve öfke içersindeyiz" dedi.



Avukatlar yapılan basın açıklamasının ardından hayatını kaybeden avukatlar için 'siyah' görevini devam ettiren avukatlar için ise 'kırmızı' renkte balonları gökyüzüne bıraktı.