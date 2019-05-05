(Görüntülü) Gaspçıları, ayakkabı ve kaskları ele verdi

KONYA'da hurdacılık yapan Hasan Tosun'un (55), el, ayak ve ağzını bantlayıp bıçak zoruyla 6 bin lira parasını ve cep telefonunu alan motosikletli 2 kişi, başkalarına taktıkları kask ile şüphelilerden birinin giydiği bordo renkli ayakkabı sayesinde yakalandı. 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı. Olay, 1 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan bir sanayi sitesindeki hurda dükkanında meydana geldi. Hasan Tosun'a ait dükkana motosikletle gelen ve başlarında kask bulunan 2 kişi, Tosun'un, el, ayak ve ağzını bantladı. Tosun'a bıçak çeken şüpheliler, cebindeki 6 bin lira ve cep telefonunu alarak geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. BORDO AYAKKABI VE KASKLARI ELE VERDİ Araştırmalarını derinleştiren polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, daha sonra Hasan Tosun'a hurda satan müşterilerin listesini çıkardı. Listeden yola çıkan polis, aralarında motosiklet kullananları belirledi. Polis, Hasan Tosun'un müşterisi olan ve daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Cavit Sertkaya'nın (30) adresine gitti. Polis, eve gittiğinde güvenlik kamera görüntülerinde dikkatlerini çeken motosikleti kullanan kişinin giydiği bordo renkli ayakkabıyı gördü. Bunun üzerine arama yapan polis, olayda kullanılan motosiklet, üzerinde beyaz şeritleri bulunan biri kırmızı, biri mavi renkli kask ve bıçağı da ele geçirdi. Sertkaya'nın ifadesi doğrultusunda, olayı birlikte işlediği ortağı Seyit Pekuzunoğlu da (44) gözaltına alındı. ÖNCEDEN BELİRLEMİŞLER Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul eden Cavit Sertkaya, ''Orası bizim daha önceden hurda verdiğimiz bir yerdi. Borcumuz vardı. Hurdacıya giderek elini, ayağını bağladık, parayı ve telefonu gasp ettik" dediği öğrenildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece, 'kasten yaralama ve yağma' suçlarından tutuklandı.