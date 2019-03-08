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(Görüntülü) Gabar Dağı'nda PKK'nın tuzakladığı 3 sığınak imha edildi

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı patlayıcıyla tuzaklanmış 3 sığınak imha edildi. Şırnak 6'ncı Komando Tugay Komutanlığınca Karageçit bölgesinde...

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı patlayıcıyla tuzaklanmış 3 sığınak imha edildi. Şırnak 6'ncı Komando Tugay Komutanlığınca Karageçit bölgesinde bulunan Gabar Dağı'nda bugün 'Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu' düzenlendi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, tuzaklanmış 60 milimetrelik havan mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, tuzaklanmış anti-personel mayını, kalaşnikof tüfeği, keskin nişancı şarjörü, G-3 şarjörü, 4 tüp, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda tespit edilen sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

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