Kayseri 'nin Develi ilçesinde freni patladığı iddia edilen kamyon 3 katlı bir eve girdi. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.
(Görüntülü) Freni patlayan kamyon eve girdi
Kayseri 'nin Develi ilçesinde freni patladığı iddia edilen kamyon 3 katlı bir eve girdi. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.
13 Mart 2019 Çarşamba 09:58
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