(Görüntülü) Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı: 1 yaralı

BURSA'da, rampa aşağı inerken freni boşalan tuğla yüklü kamyon, tek katlı eve çarparak yan yattı. Kazada kamyon şoförü Fatih Demirer (38) yaralandı. Kamyonun çarptığı evde yaşayan Suriyeli ailenin bireyleri, büyük şok yaşadı.​Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi Çoruh Sokak'ta meydana geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinden yüklediği tuğlaları Bursa'daki bir inşaata getiren Fatih Demirer yönetimindeki 45 LJ 224 plakalı kamyon, rampa aşağı inerken, iddiaya göre freni boşaldı. Demirer, kamyonun hızını kesmek için kaldırıma sürdü. Tek katlı bir eve çarpan kamyon, yan yattı. Evde yaşayan Suriyeli 7 kişilik aile, gürültü üzerine panikle dışarı çıktı.Kazada, kamyon şoförü Fatih Demirer yaralandı. Fatih Demirer, çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kamyonun çarptığı evde yaşayan Hasan El Halid, çok korktuklarını belirterek, "Evde otururken büyük bir gürültü duyduk. Yanımda yatan kızımı alarak hemen dışarı koştuk. Çok korktuk" dedi.