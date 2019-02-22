(Görüntülü) Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde frenleri boşalan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Cami Düzü köyü yolunda meydana geldi. Zeynep A. yönetimindeki 54 FE 924 plakalı otomobil aracın frenlerinin...
22 Şubat 2019 Cuma 18:50
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde frenleri boşalan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Cami Düzü köyü yolunda meydana geldi. Zeynep A. yönetimindeki 54 FE 924 plakalı otomobil aracın frenlerinin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak asılı kalan otomobilden çıkan sürücü Zeynep A., annesi Sadem A. ve Dilek T., 112 Acili aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralanan 3 kişiyi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anını olay yerindeki görevlilere anlatan sürücünün annesi Sadem A., "Bir anda kızım, 'Anne fren tutmuyor' dedi. Ben de 'İnşallah Allah bize yardım eder' dedim. Araba kayınca yuvarlandık. Hızlı değildik. Ağaçlar tuttu. Hızlı olsa buradan yuvarlanır giderdik" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.