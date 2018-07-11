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(Görüntülü) Freni boşalan otomobil, duvara çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜMÜŞHANE’de yokuş aşağı inerken freni boşaldığı iddia edilen otomobil, evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki Müşkünaz Ceylan (60) öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Yeni Mahalle’de...

GÜMÜŞHANE’de yokuş aşağı inerken freni boşaldığı iddia edilen otomobil, evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki Müşkünaz Ceylan (60) öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Yokuş aşağı inerken freni boşaldığı öne sürülen M.C. (63) yönetimindeki 29 AK 197 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabilen otomobildeki Müşkünaz Ceylan öldü, sürücü M. C. (63), Kadriye Çimen (19), Elif Çimen (15), Mine Çimen (47), Nevin Ceylan (32) ile Zeynep Ceylan (7) da yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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