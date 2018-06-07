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(Görüntülü) Freni boşalan midibüs, otomobil ve motosikleti sürükledi: 4 yaralı

GAZİANTEP'te freni boşalan servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile motosikleti altına alıp metrelerce sürükledikten sonra direğe çarparak durdu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Ocaklar Mahallesi'nde bulunan...

GAZİANTEP'te freni boşalan servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile motosikleti altına alıp metrelerce sürükledikten sonra direğe çarparak durdu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Ocaklar Mahallesi'nde bulunan Hasip Dürri Caddesi'nde meydana geldi. Osman Yırtıcı yönetimindeki 27 S 3609 plakalı midibüs, rampa inerken freni boşaldı. Hızla ilerleyen midibüs kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kadir Göçer yönetimindeki 27 FP 827 plakalı otomobil ve ismi öğrenilemeyen kadın sürücü ile çocuk yolcunun bulunduğu 27 BKB 98 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil ve motosikleti beraberinde sürükleyen midibüs, kavşaktaki trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet ise alev aldı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan araç sürücüleri ve motosikletteki çocuğu ambulansla kentteki hastanelere götürdü. Acil servislerde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ise alev alan motosiklete müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verildi. Ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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