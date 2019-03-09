Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

(Görüntülü) Fransa'da ölen Fatih'in babası: Olayda polis ihmali var

FRANSA’nın Grenoble kentinde polis takibindeki motosikletin savrulmasıyla meydana gelen kazada 1'i Türk 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölen ve memleketi Adıyaman'da defnedilen Fatih Karakuş'un (19) babası Mehmet Ziya Karakuş, "Oğlum...

FRANSA’nın Grenoble kentinde polis takibindeki motosikletin savrulmasıyla meydana gelen kazada 1'i Türk 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölen ve memleketi Adıyaman'da defnedilen Fatih Karakuş'un (19) babası Mehmet Ziya Karakuş, "Oğlum ve arkadaşının ölümünde polisin ihmali var. Çocukların ölümünün ardından başlayan eylemlerin devam etmesini istiyorum" dedi.

Geçen hafta cumartesi günü Grenoble kentinde kafe işleten Mehmet Ziya Karakuş'un yanında çalışan oğlu Fatih ile  Fas uyruklu arkadaşı Adam Soli, motosikleti ile dolaşırken, polis takibi sırasında meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Polisin, çalıntı olduğu için takip ettiği motosikletteki gençlerin kaçtıkları sırada otobüs ile bariyerler arasında sıkışarak öldüğü ileri sürüldü. Ancak, iki gencin polis takibi sırasında motosikletin kontrolden çıkmasıyla yola savrularak öldükleri gündeme gelince Fransa'da polise tepki için eylemler başladı. İki arkadaşın ölümünün ardından ülkede olaylar çıkarken, Fatih Karakuş'un cenazesi ise babası ve yakınları tarafından getirildiği memleketi Adıyaman'a defnedildi.

Kentte taziyeleri kabul eden baba Mehmet Ziya Karakuş, çocuğunun ölümünde polislerin ihmali olduğunu ve kazanın ayrıntılarının ortaya çıkarılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da kendilerine destek olmasını isteyen Karakuş, "Oğlum ve arkadaşı motosikletle dolaşıyor. Motosiklet oğlumun Faslı arkadaşına ait. Polis çalıntı olduğu iddiasıyla takip ediyor ve meydana gelen kazada oğlum ve arkadaşı can verdi. Biz oğlum ve arkadaşının ölümünde polisin ihmali olduğunu düşünüyoruz. Zaten bizim gibi düşünenlerin sayısı çok olduğu için Fransa'da eylemler başladı. Biz kırıp dökmeye, yakıp yıkmaya karşıyız ama hakkımızı savunmak adına gösterilerin devam etmesini istiyoruz. En büyük dileğim, olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılarak oğlumu genç yaşta toprağa düşmesine neden olan suçluların cezalandırılmasıdır" diye konuştu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328