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(Görüntülü) Fosseptik çukuruna düşen Zeynep öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, fosseptik çukuruna düşen Zeynep Aygördü (2) hayatını kaybetti. Olay, bugün öğleden sonra ilçeye bağlı Hurman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fadime Aygördü, kızı Zeynep ile birlikte...

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, fosseptik çukuruna düşen Zeynep Aygördü (2) hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğleden sonra ilçeye bağlı Hurman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fadime Aygördü, kızı Zeynep ile birlikte babasının evine gitti. Bir süre sonra aile, küçük Zeynep'in evde olmadığını fark etti. Yakınları tarafından aranan Zeynep, evin yakınlarında 1.5 metre derinliğindeki içi su dolu fosseptik çukurunun yüzeyinde hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Zeynep, acil serviste doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Zeynep'in cesedi otopsi için morga konuldu.

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