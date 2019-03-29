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(Görüntülü) Firma müdürü doğal gaz borusuna kendini astı

İZMİT'te bir doğal gaz dönüşüm firmasında satış müdürü olarak çalışan 33 yaşındaki Yusuf A. kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti. Olay akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan...

İZMİT'te bir doğal gaz dönüşüm firmasında satış müdürü olarak çalışan 33 yaşındaki Yusuf A. kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Olay akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen ailesi, Yusuf A.'yı doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Kadınların çığlıklarını duyan komşuları eve koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Yusuf A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine fenalaşan aileyi polisler sakinleştiremeye çalıştı.

Olayın duyulması üzerine mahalle halkı evin önünde toplandı. Polis ekipleri, evde incelemede bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından A.'nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İntihar eden Yusuf A.'nın İzmit'te bir doğalgaz dönüşüm firmasında satış müdürü olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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