Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'in Karkamış İlçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Fırat Nehri'ne giren Vahdet Aslan (17), boğuldu. Dün öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte Fırat Nehri'ne giren Vahdet Aslan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen dalgıçların yaptığı aramayla Aslan'a ulaşıldı. Sudan çıkarılan Aslan'ın, sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlendi. Aslan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
(Görüntülü) Fırat Nehri'nde boğuldu
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'in Karkamış İlçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Fırat Nehri'ne giren Vahdet Aslan (17), boğuldu. Dün öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte Fırat Nehri'ne giren Vahdet Aslan, akıntıya kapılarak...
12 Haziran 2018 Salı 14:47
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