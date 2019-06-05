(Görüntülü) Finike’de orman yangını

ANTALYA’nın Finike ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 hektar makilik alan yandı. Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.





Finike’ye bağlı Dağdibi mevkisi Elmalı yolunun 6’ncı kilometresi üzerindeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın farklı noktalara sıçradı. Yangına orman işçileri, orman muhafaza memurları, arazözler, su tankları ile müdahale edildi. 3 helikopterin de gün batımına kadar havadan su bıraktığı yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi.





Yangının olduğu bölgeye giden Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.





Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, “17.00 sıralarında çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor. Hava araçlarımız sivil havacılığın izin verdiği saatlere kadar, gün batımına kadar yangına müdahale etti. Makilin alanda yaklaşık 7- 8 hektar civarında yanan alanımız oldu. Gece boyunca çalışmalarımız devam edecek" dedi.