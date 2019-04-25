(Görüntülü) FETÖ şüphelisi öğretmen çift, saklandıkları evde yakalandı

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki yıldır haklarında yakalama kararı bulunan öğretmen M.F. ve eşi S.F.’nin Zafertepe mahallesinde saklandıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Eve mahkeme kararıyla baskın yapan jandarma ekipleri çifti yakalayıp gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi çiftin evinde arama yapılırken, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardında adliyeye sevk edildi.
Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki yıldır haklarında yakalama kararı bulunan öğretmen M.F. ve eşi S.F.’nin Zafertepe mahallesinde saklandıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Eve mahkeme kararıyla baskın yapan jandarma ekipleri çifti yakalayıp gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi çiftin evinde arama yapılırken, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardında adliyeye sevk edildi.