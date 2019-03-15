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(Görüntülü) FETÖ şüphelisi 54 eski polis adliyede

ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan polislikten ihraç 54 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce yakalanan...

ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan polislikten ihraç 54 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce yakalanan ve itirafçı olan 'sözde zümre başkanı', 'sözde öğretmen', 'sözde vekil' olarak adlandırılan mahrem imamların verdikleri ifadeler doğrultusunda, polislikten ihraç edilen 58 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Adana polisi de 8 ilde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 54 eski polis gözaltına alındı. Emniyette sorguların tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli ise aranıyor.

 

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