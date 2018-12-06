Halil ÖZCOBAN/BURSA, () - BURSA eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da aralarında olduğu, 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı. Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı da verilen Harput'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.
(Görüntülü) FETÖ sanığı eski vali Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis (2)
Halil ÖZCOBAN/BURSA, () - BURSA eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da aralarında olduğu, 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı. Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle...
06 Aralık 2018 Perşembe 17:27
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.