Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, perşembe günü ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak haberleştikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi ile Ankara ve Karabük'te eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahrem imam, muvazzaf asker, KHK ile ihraç edilmiş askeri personel, avukat ve tekniker olan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması...
29 Nisan 2019 Pazartesi 10:47
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