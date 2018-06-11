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(Görüntülü) FETÖ operasyonunda gözaltina alinan 18 subay adliyeye sevk edildi

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ merkezli olarak, 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, görevde olan ve ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 1'i albay,...

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ merkezli olarak, 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, görevde olan ve ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 1'i albay, toplam 18 subay adliyeye sevk edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Mayıs günü 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında görevde olan ve ihraz edilenlerin de bulunduğu 18 subay gözaltına alındı. Elazığ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 1 Albay, 1 Yarbay, 3 Binbaşı, 5 Yüzbaşı ve 8 Üsteğmen, bugün sabah saatlerinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, Şırnak, Mardin, Isparta, Hakkari ve Balıkesir'de operasyonlarla yakalanan şüphelilerin savcılık sorgularının başladığı öğrenildi.

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