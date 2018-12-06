Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ADANA'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ/PDY'nin 'Şanlıurfa il imamı' Osman Nuri K. ve eşi, adliyeye sevk edildi. Adana'da 30 Kasım günü terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Osman Nuri K. ve eşi P.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında örgütün 'Şanlıurfa il imamı' olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Osman Nuri K. ve eşi, Şanlıurfa Polisi'ne teslim edildi. Emniyette yapılan sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) FETÖ'nün Şanlıurfa imamı, eşiyle adliyeye sevk edildi
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ADANA'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ/PDY'nin 'Şanlıurfa il imamı' Osman Nuri K. ve eşi, adliyeye sevk edildi. Adana'da 30 Kasım günü terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda...
06 Aralık 2018 Perşembe 16:45
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