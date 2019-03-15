(Görüntülü) FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonda 25 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik iki hafta önce operasyon düzenledi. 19 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 25'i muvazzaf, 50 askeri personeli gözaltına aldı. Büfelerdeki kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları öne sürülen şüphelilerden 25'i, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 25 şüpheli de bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.