(Görüntülü) FETÖ'den gözaltına alınan 13 astsubay adliyede
KAHRAMANMARAŞ merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin askeriyedeki gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 astsubay, adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına...
08 Haziran 2018 Cuma 17:29
KAHRAMANMARAŞ merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin askeriyedeki gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 astsubay, adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Haziran'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Ankara, Siirt, Hakkari, Şırnak, Trabzon, Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 13 ayrı adrese yapılan operasyonda Kara ve Hava Kuvvetleri'ne mensup 13 astsubay gözaltına alındı. Örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak iletişim kurduğu belirtilen şüpheliler sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirilirken, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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