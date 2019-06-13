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(Görüntülü) Feke’de sağanak sele dönüştü

ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsaldaki Güzpınarı, Kisenit, Belen ve Gürümze mahallelerinde etkili olan sağanak yağış, taşkın ve sele neden oldu. Sel nedeniyle yaklaşık...

ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsaldaki Güzpınarı, Kisenit, Belen ve Gürümze mahallelerinde etkili olan sağanak yağış, taşkın ve sele neden oldu. Sel nedeniyle yaklaşık 10 saat trafiğe kapanan yollar, belediye ekipleri tarafından açıldı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan da inceleme yaptı.

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