Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

(Görüntülü) Feci kazada can pazarı: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() PENDİK'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobil içerisinde sıkışan bir yaralı itfaiyenin yarım saat...

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() PENDİK'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobil içerisinde sıkışan bir yaralı itfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Kaza, Şile Yolu Kurnaköy Mevkii Uzundere Kavşağı'nda meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu Devran Sağdıç yönetimindeki 34 CTF 20 plakalı otomobil ile Gökhan Mıhçı'nın kullandığı 52 DZ 592 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören trafikteki sürücüler yaralıların yardımına koşarken, kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri de  başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.


 

SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık  ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan bir yaralı için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları  sonucunda yaralı araçtan kurtarılarak ambulansa taşındı.


 

YERDEKİ YARALI YEĞENİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Kazada yaralanan sürücü Gökhan Mıhçı vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak  ambulans ekipleri beklendi. Amcası Faruk Mıhçı yerde yaralı yatan yeğeninin elini bir an olsun bırakmadı. Yardıma gelen vatandaşlar yaralının yağmurda ıslanmasını önlemek için üzerini montla örttü. Yaralı sürücü bir süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören bir vatandaş, “Kavşakta bir araç aşağıdan geliyordu. Diğeri yandan geliyordu. Yerlerde kaygan çarpıştılar 5 yaralı vardı “ diye konuştu. Başka bir vatandaş “Biz anayoldan geliyorduk önümüze bir anda çıktı. Selektör yaptık durmadı. Çarpıştık “diye konuştu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralıların hastaneye götürülmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının  ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort