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(Görüntülü) Fatih'te dakikalarca süren dayak kamerada

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() FATİH'te bankta otururken uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu kişi, dakikalarca dövüldükten sonra polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçen Fatih Eminönü'nde yaşandı. Esnaf...

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() FATİH'te bankta otururken uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu kişi, dakikalarca dövüldükten sonra polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen Fatih Eminönü'nde yaşandı. Esnaf İsmail Daşdemir yakındaki camiye namaza geldiği sırada banka oturup uygunsuz hareketlerde bulunan kişiyi gördü. İsmail Daşdemir yakaladığı bu kişiyi dakikalarca dövdü. Olayı görüp gelenler durumu polise bildirdi. Dayak sürerken polis beklendi. Bir süre sonra gelen polis, yabancı uyruklu kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayı anlatan Daşdemir, “Aşırı derecede dövdüm ne olursa olsun bunda gizlenecek hiçbir şey yok. Sonuçta adam burada her terbiyesizliği yapıyor. Polise haber verdik, polis aldı götürdü. Ben de gidip kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.


 

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Bu arada olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bankta oturan kişinin çevreden geçenlere  aldırmadan uygunsuz hareketler yaptığı görülüyor. Daşdemir'in bu kişiyi dakikalarca dövmesine de görüntülerde yer alıyor. 

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