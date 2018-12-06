Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, () FATİH Aksaray'da bulunan ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı. Bir binanın alt katında bulunan imalathanedeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı.
(Görüntülü) Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın (2)
Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, () FATİH Aksaray'da bulunan ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı. Bir binanın alt katında bulunan imalathanedeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle çevredekiler zor anlar...
06 Aralık 2018 Perşembe 11:35
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