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(Görüntülü) Farenin kemirdiği kablo 6 büyükbaşı telef etti

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, farenin kemirdiği tahmin edilen kablonun hayvanların bağlı olduğu metal boruya temas etmesi sonucu 6 büyükbaş akıma kapılarak telef oldu. Olay dün gece, Hendek Bayraktepe...

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, farenin kemirdiği tahmin edilen kablonun hayvanların bağlı olduğu metal boruya temas etmesi sonucu 6 büyükbaş akıma kapılarak telef oldu. Olay dün gece, Hendek Bayraktepe Mahallesi'nde Şeref Çoban'a ait ahırda meydana geldi. Şeref Çoban evinde televizyon izlerken ahırdan gelen sesi duyunca yerinden fırladı. Hayvanların elektrik akımına kapıldığı gören Çoban, hemen akımı kesti. Yapılan kontrolde, buradaki 6 büyükbaşın da telef olduğu görüldü. Bu sabah Hendek İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri incelemede bulunarak tutanak tuttu. Hendek İlçe Tarım müdürlüğünde görevli veteriner hekim Gülçin Olgu San ve Hendek Belediyesi veteriner hekimi Kemal Atala'nın gözetiminde hayvanlar iş makineleri ile alınarak kamyona yüklendi. Hayvanlar daha sonra gömüldü. Farenin kemirdiği tahmin edilen elektrik kablosunun hayvanların bağlı olduğu metal boruya temas etmesi sonucu büyükbaşların akıma kapıldığı ihtimali üzerinde durulurken, incelemeler devam ediyor. 6 hayvanın telef olmasının üzüntüsünü yaşayan Şeref Çoban, "Saat 23.30 sıralarında evimde televizyon seyredip istirahat ediyordum. Bir anda ahırdan sesler geldi. Ahıra girdiğimde tüm hayvanlarımın can verdiklerini gördüm. Elimden bir şey gelmedi. Hayvanlarım gebeydi. Canımız yandı" dedi.

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