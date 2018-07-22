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(Görüntülü) Fabrikadaki yangın korkuttu

GAZİANTEP'te Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan medikal malzemelerin üretildiği fabrikanın deposunda çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi. Yangın, öğleden sonra 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan medikal malzemelerin üretildiği...

GAZİANTEP'te Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan medikal malzemelerin üretildiği fabrikanın deposunda çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, öğleden sonra 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan medikal malzemelerin üretildiği fabrikanın deposundaki kartonların henüz bilinmeyen nedenle tutuşmasıyla başladı. Medikal malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Fabrika çalışanlarının da destek verdiği yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 işçinin hastaneye kaldırıldığı yangın maddi hasara yol açtı.
 

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